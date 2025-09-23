Schon wieder Wasserschaden im Westfield-Quartier

Ein Wasserschaden an einer zentralen technischen Anlage hatte die Eröffnung des Westfield-Quartiers im vergangenen Jahr verzögert. Seit der Eröffnung läuft auch nicht immer alles rund: Wie jetzt bekannt wurde, hatte es Ende vergangener Woche einen Wasserschaden im Ausstellungszentrum „Port de Lumières“ gegeben. Die Location musste evakuiert werden.

Eine betroffene Leserin schickte der MOPO einen Hinweis wegen des Wasserschadens. Am vergangenen Freitag mussten die Gäste der immersiven Kunstausstellung evakuiert werden, noch bevor die Präsentation beginnen konnte. Viele Besucher waren enttäuscht, berichtet die Leserin.

„Aufgrund eines Wasserschadens in den Vorräumen des ‚Port des Lumières‘ wurde die Location am vergangenen Freitag (19. September) zur Sicherheit der Besucher evakuiert und von 14 bis 19 Uhr kurzfristig geschlossen“, bestätigt ein Sprecher auf Nachfrage. Die Evakuierung sei ohne Probleme abgelaufen.

Wasserschaden: Umbuchung für die Besucher

„Selbstverständlich haben alle Besucher:innen bereits eine Umbuchung erhalten und sind mit neuen Tickets und Besuchsterminen versorgt“, so der Sprecher weiter. Bereits am nächsten Tag konnte der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden. Wie es zu dem Wasserschaden kam, beantwortete der Sprecher nicht. Auch nicht, ob es seit der Eröffnung häufiger zu solchen Vorfällen kam.

Das digitale Kunstzentrum „Port des Lumières“ in der HafenCity zeigt wechselnde Ausstellungen (Archivbild). picture alliance/dpa | Marcus Brandt Das digitale Kunstzentrum „Port des Lumières“ in der HafenCity zeigt wechselnde Ausstellungen (Archivbild).

Ein massiver Wasserschaden in einem der zentralen Technikräume soll im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben auch die ursprünglich geplante Eröffnung des Westfield-Quartiers am 27. April 2024 verhindert haben. Das große Shoppingcenter konnte erst knapp ein Jahr später, am 8. April 2025, seine Türen öffnen und hatte anfangs auch noch mit Wasserschäden und regelmäßigen Feueralarmen zu kämpfen.