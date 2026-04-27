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Junger Mann vor AfD-Wand

Robert Risch Foto: picture alliance/dpa/Frank Molter

  • Altona

paidNach AfD-Zoff in Mitte – neuer Eklat in Altona

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Nachdem erst vor Kurzem in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte ein AfD-Politiker ausgerastet war, kam es jetzt auch in Altona zu einem Eklat. Im Zentrum: Der Altonaer AfD-Abgeordnete Robert Risch, der wegen eines Treffens mit Neofaschisten in St. Petersburg schon aus der Hamburger Bürgerschaftsfraktion geflogen ist. Er sprang während der Rede eines Grünen-Abgeordneten auf und die beiden brüllten sich schließlich so heftig an, dass es anderen Teilnehmenden bange wurde.


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