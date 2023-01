Wieder ist ein Hamburger Häftling beim Freigang entkommen: David M. (48) floh am Donnerstag bei einer Ausführung durch zwei Justizvollzugsangestellte. Der Mann trug keine Fesseln und nutzte einen Toilettengang, um sich abzusetzen. Die Behörde reagiert mit einer neuen Anordnung für Ausgänge.

David M. ist mehrfach vorbestraft und sitzt derzeit wegen verschiedener Eigentumsdelikte in der Haftanstalt Fuhlsbüttel. Am Donnerstagnachmittag war ihm eine zweistündige Ausführung für ein Treffen mit Familienangehörigen in der näheren Umgebung gewährt worden, zwei JVA-Bedienstete passten währenddessen auf ihn auf. Gegen 16.15 Uhr ging David M. zur Toilette und ist seitdem verschwunden – trotz sofortiger Fahndung.