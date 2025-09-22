Schon wieder Autobahn-Vollsperrung am Wochenende – hört das nie auf?

Es ist mittlerweile fast schon Normalität: Autofahrer müssen sich erneut auf ein Mega-Stau-Wochenende einstellen. Die A7 wird von Freitag, 26. September (22 Uhr), bis Montag, 29. September (5 Uhr), für volle 55 Stunden dicht gemacht – und zwar zwischen den Anschlussstellen Stellingen (26) und Heimfeld (32) in beide Richtungen.

Die Rampen an allen betroffenen Anschlussstellen – von Stellingen über Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof bis Heimfeld – werden schon ab Freitagabend, 21 Uhr, nach und nach gesperrt.

Sperrung der A7: Umleitung großräumig eingerichtet

Umgeleitet wird der Durchgangsverkehr großräumig: Aus dem Süden ab Horster oder Buchholzer Dreieck über das Maschener Kreuz auf die A1, aus dem Norden ab Neumünster-Süd über die B205. Schwertransporte müssen weiträumig ausweichen, eine Durchfahrt ist komplett unmöglich.

Und das ist längst nicht die einzige Sperrung: Erst Anfang September war die A7 bei Volkspark dicht, dazu kamen Vollsperrungen im Elbtunnel. Jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter:

17.–20. Oktober: Elbtunnel (55 Stunden)

Elbtunnel (55 Stunden) 7.–10. November: Elbtunnel, K20-Röhre (55 Stunden)

Elbtunnel, K20-Röhre (55 Stunden) 14.–17. November: Stellingen (55 Stunden)

Stellingen (55 Stunden) 6.–7. Dezember: Elbtunnel K20 (55 Stunden) – parallel dazu Arbeiten in Stellingen (12 Stunden nachts, Ersatztermin 13.–14. Dezember)

Für Hamburgs Autofahrer bedeutet das: Geduld bewahren – denn ein Ende der Sperrungen ist noch lange nicht in Sicht. (dpa/mp)