Radfahren auf dem Wasser, Bunkerklettern oder Yoga unter Wasser - wir haben Sportarten an ungewöhnlichen Orten ausprobiert.

Wie ein Katamaran mit Pedalen: Mit diesen schwimmenden Fahrzeugen kann man auch auf dem Wasser radeln. Alsterradler/hfr





Fitnessstudio im Sommer – eher nicht so aufregend. Die Alternative für alle, die sich gern bewegen: Sport an ungewöhnlichen Orten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Wanderung auf den Müllberg? Hier sind unsere Vorschläge für alle, die gern Sport machen und dabei ganz neue Seiten von Hamburg entdecken möchten.

Bunker-Klettern

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Bunker-Klettern für die ganze Familie: Gratis testen kann man das im August-Lütgens-Park (Foto) und in der Schanze. Anke Geffers

Ein toller Ort zum Klettern: Im August-Lütgens-Park an der Hospitalstraße (Altona-Altstadt) verwandelt sich der Hochbunker samstags zwischen 15 und 18 Uhr in einen Kletterpark. Kinder und Jugendliche können hier gratis in Kleingruppen das Klettern lernen. Hamburgs höchster „Kletterberg“, der Kilimanschanzo im Florapark zwischen Schulterblatt und Lippmannstraße, ist ebenfalls ein zur Kletterwand umfunktionierter, rund 26 Meter hoher Bunker. Sonntags startet zwischen 15 und 17.30 Uhr das kostenlose Familien-Klettern unter Anleitung erfahrener Kletterer. Egal, ob Anfänger oder schon fortgeschritten: In der Boulderhalle im Feldstraßenbunker von Urban Apes ist jeder willkommen. Schon ab 7 Uhr morgens können Kletterfans an hängenden Felsen oder an Boulderwänden trainieren

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Wasser-Radeln

Um die Alster radeln kann jeder, aber auf dem Wasser fahren nur die Alsterradler. Das katamaranähnliche Gefährt wird mit Pedalkraft angetrieben, Kentern fast unmöglich. Radeln auf der Alster und den Kanälen dürfen alle ab 12 Jahren. Unter www.alsterradler.de können auch geführte Touren gebucht werden. Wasserspaß auf ungewöhnliche Art, ausprobieren! Eine Stunde kostet 25 Euro.

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Alsterradler, Hans-Henny-Jahnn-Weg 27 (Winterhude), Do-So 11 bis 20 Uhr





Yogastunde im Port des Lumieres, umgeben von der immersiven Unterwassershow „Wunderwelt Ozean“. Port des Lumieres

Immersives Yoga

Yoga und Pilates in einer faszinierenden Unterwasserwelt – klingt märchenhaft, ist aber zumindest für einige Abende Realität. Umgeben von Walen, Haien und Tiefseefischen erleben Teilnehmer des Kurses im Port des Lumières in der HafenCity. Der nächste Yogakurs startet am 30. Juli um 20 Uhr, weitere Termine sollen folgen.





Klimmzüge mit Ausblick

Klimmzüge mit Elbblick an der Calisthenics-Anlage am Baakenhafen Anke Geffers

Calisthenics ist ein Kraftsport, bei dem Sportler und Sportlerinnen fast ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Wer das gratis ausprobieren möchte, besucht die Calisthenics-Anlage am Kirchenpauerkai am Baakenhafen (HafenCity), eine der größten und modernsten Outdoor-Fitnessanlagen in Hamburg. Klimmzüge mit Elbblick, das hat schon was. Und ab und zu fährt auch mal ein Schiff vorbei.

Der Müllberg in Hummelsbüttel ist 79 Meter hoch und ein lohnenswertes Wanderziel. Anke Geffers

Wandern auf dem Müllberg

Der Name klingt alles andere als romantisch, aber der Müllberg in Hummelsbüttel ist einen Ausflug wert. Am Fuße von Hamburgs größtem See, dem Hummelsee, erhebt sich der 79 Meter hohe begrünte Berg, der in den 1980ern und 90er Jahren größtenteils aus Bauschutt aufgeschüttet wurde. Hier können Wanderer auf verschiedenen Wegen zum Aufstieg starten und zur Belohnung auf dem Gipfel den Ausblick genießen. Bei klarer Sicht ist der Fernsehturm gut zu erkennen.

Parkour in der City

Hindernisse im urbanen Raum möglichst flüssig durch Klettern, Springen oder Balancieren zu überwinden – das ist Parkour. Bevor es nach draußen geht, lässt sich die Sportart gut in der „Halle“ im Oberhafen erlernen und trainieren. Kurse gibt es schon für Kinder ab fünf Jahren. In den Sommerferien bietet „Die Halle“ jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr Kurse für Schülerinnen und Schüler an.

„Die Halle“, Stockmeyerstraße 43, Halle 4 F, Oberhafen, Mo-Fr 18.15 bis 22 Uhr, So 13.30 bis 16.30 Uhr