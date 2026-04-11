So viel Frankreich steckt heute noch in Hamburg
Hamburg ist an vielen Orten Paris ganz nah. Das liegt auch daran, dass die Hansestadt mal zum Französischen Kaiserreich gehörte. An die „Franzosenzeit“ (1806-1814) erinnern heute noch Straßennamen, Redewendungen und kulinarische Besonderheiten. Franzbrötchen und Rotspon, Crêpes und Croissants, Rainvilleterrassen und Bellealliancestraße – die französische Besatzungszeit vor über 200 Jahren hat überall Spuren hinterlassen. Auf der Suche nach Relikten aus der „Franzosenzeit“ haben wir auch ganz Gegenwärtiges für Frankreich-Fans gefunden.
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