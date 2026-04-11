Hamburg ist an vielen Orten Paris ganz nah. Das liegt auch daran, dass die Hansestadt mal zum Französischen Kaiserreich gehörte. An die „Franzosenzeit“ (1806-1814) erinnern heute noch Straßennamen, Redewendungen und kulinarische Besonderheiten. Franzbrötchen und Rotspon, Crêpes und Croissants, Rainvilleterrassen und Bellealliancestraße – die französische Besatzungszeit vor über 200 Jahren hat überall Spuren hinterlassen. Auf der Suche nach Relikten aus der „Franzosenzeit“ haben wir auch ganz Gegenwärtiges für Frankreich-Fans gefunden.

