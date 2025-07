Schon bald: mehrtägige Sperrung auf der A7 in Hamburg

Pendler aufgepasst: An der A7-Anschlussstelle Stellingen wird es ab Montagmorgen eng. Wegen akuter Schäden an den Betriebsflächen beginnt die Autobahnmeisterei Othmarschen am 7. Juli um 9.30 Uhr mit dringenden Sanierungsarbeiten. Bis einschließlich Freitag, 11. Juli, steht in Richtung Süden (Hannover) nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Die Maßnahme sei laut Autobahn GmbH „zwingend notwendig“, um größere Folgeschäden zu verhindern und die volle Funktion der Anschlussstelle wiederherzustellen. Dafür wird der zweite Fahrstreifen der Ausfahrt (AS 32) vollständig gesperrt. Der Verkehr wird einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Autobahn GmbH ruft alle Verkehrsteilnehmer zur erhöhten Aufmerksamkeit auf. Besonders im morgendlichen Berufsverkehr könnte es zu Verzögerungen kommen.

„Bitte durchfahren Sie den Bereich mit besonderer Vorsicht und halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen“, so die dringende Bitte des staatseigenen Unternehmens. (apa)