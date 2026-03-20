Am Sachsentor in Bergedorf fällt der Leerstand besonders ins Auge: Ein Schuhgeschäft ist raus, gegenüber hat Depot aufgegeben. Doch die leeren Schaufenster ziehen sich durch die gesamte Fußgängerzone bis nach Lohbrügge. Jetzt soll ein von der Hamburger Wirtschaftsbehörde bezahltes Projekt die City retten – und wenn es erfolgreich ist, wird es auf Problembereiche in allen anderen Bezirken ausgeweitet.





