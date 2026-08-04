330 Quadratmeter voller Schokolade: Im Westfield-Center eröffnet einer der größten Lindt-Stores Deutschlands.

Nach Oberhausen, Prag und London bekommt bald auch Hamburg einen Lindt-Store (Symbolbild). picture alliance/CHROMORANGE/Gerd Harder

Das Schweizer Traditionsunternehmen Lindt eröffnet direkt in der HafenCity eine Flagship-Boutique. Neben den klassischen Produkten bietet der Laden im Westfield personalisierbare Schokoladentafeln von professionellen Chocolatiers sowie Schokoladen-Getränke und Lindt-Eis.

Nach Städten wie Oberhausen, Prag und London bekommt nun auch Hamburg einen Lindt-Shop – im Westfield-Einkaufscenter. Und das auf 330 Quadratmetern in bester Lage: im Erdgeschoss an der zentralen Achse. Das Wirtschaftsmagazin „Deal“ berichtete zuerst.

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Die Eröffnung des neuen Schoko-Stores ist für das vierte Quartal 2026 geplant. (pli)