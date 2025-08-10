Die Nachricht durchfuhr sie „wie ein Blitz“: Erst im Alter von 78 Jahren hat die Hamburgerin Brigitta D’Souza kürzlich herausgefunden, wer ihr richtiger Vater war. Ein DNA-Test brachte ein jahrzehntelang gut gehütetes Familiengeheimnis ans Licht. Das Absurde: Der Mann war ein Musiker aus einem Restaurant in ihrer Nachbarschaft.

Brigitta D’Souza ist eine kultivierte Frau. Sie trägt an diesem Mittwoch im „Café Paris“ ein langes schwarzes Kleid, darüber eine weinrote Strickjacke, eine lange goldene Kette, eine modische Brille und nippt an einer Rhabarberschorle. Jahrzehntelang hat die in Winterhude aufgewachsene und als Brigitta Klee geborene Hamburgerin eine Musikschule in Reinbek betrieben.

Über Brigittas Schreibtisch hängt seit 40 Jahren ein Plakat, das ein süßes Geheimnis birgt