Hamburgs coolste Galerie: Die Schneemann-Parade an der Außenalster

Eisige Kunstwerke wie diese sind nicht in jedem Winter zu sehen: Auf zwei Brücken an der Außenalster thronen Dutzende winzige Schneemänner – und die ungewöhnliche Freiluft-Galerie wird immer größer.

Manche sind winzig und mit Ästen dekoriert, andere fast einen halben Meter hoch. Ein besonders liebevoll gestaltetes Exemplar hat Augen aus Blaubeeren, ein Blatt als Schal und auf dem Kopf steckt eine Babysocke. Die weiße Truppe, von Passanten auf der Krugkoppelbrücke und der Fernsichtbrücke aufgereiht, kann sich sehen lassen!

Dieser Schneemann an der Außenalster hat Augen aus Blaubeeren und eine fesche Mütze auf dem Kopf. IMAGO/BREUEL-BILD Dieser Schneemann an der Außenalster hat Augen aus Blaubeeren und eine fesche Mütze auf dem Kopf.

Die Tradition, hier zig Mini-Schneefiguren aufzureihen, gibt es bei Anwohnern und Spaziergängern seit einigen Jahren. In diesem Jahr nimmt die eisige Parade aufgrund der kühlen Temperaturen und der vielen Fotos in sozialen Netzwerken ungeahnte Dimensionen an.

Und diese ganz besondere Freiluft-Galerie dürfte uns noch viele Tage erhalten bleiben – denn in Hamburg bleibt es vorerst kalt.