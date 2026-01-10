Gefahr durch Schneelast auf Dach – Show in Barclays Arena abgesagt

Schneemassen auf dem Dach der Barclays Arena in Stellingen sind der Grund dafür, dass die für Samstag und Sonntag geplanten Cavalluna Pferde-Show abgesagt werden musste. Ein sicherer Ablauf sei laut Veranstalter nicht möglich.

Durch den tagelang anhaltenden, starken Schneefall hatten sich am Freitag große Schneemassen auf dem Dach der Event-Halle angesammelt. Weil keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben ausging, wurde die Hamburger Feuerwehr hier auch nicht tätig.

Räumung der hohen Schneelast bereitet Probleme

Der Hallenbetreiber selbst ist für die Räumung verantwortlich. Wie die MOPO erfuhr, wäre eine Räumung sehr personalintensiv und in kurzer Zeit nicht möglich. Deswegen wurden die für Samstag und Sonntag geplanten vier Shows abgesagt.

Auf der Webseite teilte der Veranstalter mit: „Aktuell prüfen wir Ersatz- bzw. Verlegungstermine und kommen in Kürze auch mit weiteren Optionen auf Sie zu. Bitte sehen Sie bis dahin von Rückfragen ab – wir melden uns zeitnah und proaktiv bei Ihnen.“