Zu früh gefreut: Der Winter kommt zurück nach Hamburg

Im Norden Schleswig-Holsteins fällt am Donnerstagmorgen wieder Schnee und die Polizei berichtet von vereinzelten Glätte-Unfällen. Der Schneefall soll sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Laufe des Tages auf das ganze Bundesland und Hamburg ausweiten. Das Wetter werde vorerst von einem Tiefdruckgebiet bestimmt.

Allgemein bleibe das Wetter im Norden durchwachsen, sagte ein Meteorologe des DWD. Das bedeute, dass es zunächst viele Wolken, keine Sonne und gebietsweise Regen gebe.

Im Tagesverlauf sollen in Hamburg lediglich Höchsttemperaturen von drei Grad Celsius erreicht werden. Der Meteorologe erklärte, dass über Nacht kalte Luft in Richtung Süden ziehe und Schnee mit sich bringe.

Wetter Hamburg: Frost und Glätte am Freitagmorgen

„Es muss im Auge behalten werden, ob es den Berufsverkehr am Freitag beeinflussen kann“, sagte der Meteorologe. Für Hamburg und Schleswig-Holstein werde bereits Glätte vorhergesagt.

Das könnte Sie auch interessieren: Sechs Demonstrationen am Samstag: Worauf Hamburg sich einstellen muss

Zum Wochenende bleibe es weiterhin winterlich, auch wenn es im Laufe des Freitags aufhöre zu schneien. Gebietsweise soll es auch ein paar Sonnenstrahlen geben. (dpa/mp)