Schnee und Glätte: Winterdienst wieder im Volleinsatz – und eine gute Nachricht

728 Einsatzkräfte sind mit mehr als 360 Fahrzeugen unterwegs, um Hamburgs Straßen befahrbar zu machen: Der Winterdienst der Stadtreinigung (SRH) ist seit 4 Uhr am Donnerstagmorgen wieder im Volleinsatz – und warnt vor Glätte.

Die Kräfte räumen und streuen wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr sowie Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen.

Außerdem machen oder halten sie ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, anliegerfreie Gehwegstrecken, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“) frei von Schnee und Eis.

Wetter Hamburg: Glättewarnung – aber „normaler Berufsverkehr“

Nebenstraßen werden vom Winterdienst nicht bearbeitet. Die SRH warnt weiterhin vor Glätte auf den Straßen. Die Verkehrsleitzentrale der Polizei meldete am frühen Morgen noch „ganz normalen Berufsverkehr“ ohne besondere Vorkommnisse.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll der Schneefall im Laufe des Vormittags abnehmen. Für den Nachmittag erwarten die Experten keine Niederschläge mehr. Die Höchsttemperatur heute in Hamburg: -3 Grad. (tst)