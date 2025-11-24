Schnee in Hamburg – so ist die Lage auf den Straßen und bei der S-Bahn

Schnee in Hamburg! Der Winter ist da – dabei ist offiziell noch Herbst. Am Sonntagabend hat es in Hamburg erstmals in diesem Halbjahr geschneit. Wie die Lage auf den Straßen und bei der Bahn am Montagmorgen ist, lesen Sie hier.

Wie die Hamburger S-Bahn meldet, kommt es derzeit bei den Linien S1 und S2 zu Verspätungen. Der Grund seien wetterbedingte Beeinträchtigungen. Aktuell verkehren S1 und S2 nur alle zehn Minuten. Laut S-Bahn fahren derzeit auf der Linie S1 alle sechs Wagen zum Hamburg Airport. Fahrgäste sind angehalten, auf die Anzeigen an den Zügen und Stationen zu achten.

„Die S2 fährt aktuell nur alle 10 Minuten nach Altona über Jungfernstieg und nach Aumühle über Dammtor“, teilt das Unternehmen mit. Die S3 und S5 seien wieder auf ihrem regulären Linienweg unterwegs.

Schnee in Hamburg: Kaum Unfälle

Den Verkehr beeinträchtigte der Schneefall bis zum frühen Morgen allerdings kaum. Die Polizei in der Hansestadt hatte nur wenige Beeinträchtigungen oder Unfälle auf den Straßen zu vermelden. In Bergedorf verunglückte gegen 22.30 Uhr an Leuschnerstraße/Ecke Heidkampsredder ein Linienbus, er kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Umland gab es deutlich mehr Unfälle. Wo es überall gekracht hat, können Sie hier nachlesen.

Der weiße Sternschanzenpark am Montagmorgen Christian Charisius/dpa Der weiße Sternschanzenpark am Montagmorgen

Doch im Norden wird die weiße Pracht wohl nur kurz halten: Im Laufe des Montags soll es dem Deutschen Wetterdienst zufolge im Norden bei Temperaturen von zwei Grad im Binnenland und bis zu sieben Grad auf Helgoland eher regnen statt schneien. An der Nordseeküste ist außerdem besondere Vorsicht geboten: hier spricht der Seewetterdienst Hamburg eine Starkwind-Warnung aus.

Dennoch ist Vorsicht geboten, denn es könnte glatt werden. Der Winterdienst hatte im ersten Einsatz bereits die Straßen gestreut, dennoch sei besonders am Montagmorgen mit Glätte durch überfrierende Nässe auf den Straßen Hamburgs zu rechnen, teilt die Stadtreinigung Hamburg mit.

Der Winterdienst ist seit kurz vor Mitternacht mit etwa 360 Fahrzeugen auf Hamburgs Straßen unterwegs. Für das Räumen und Streuen der Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der Stadtreinigung liegen, sind die Anlieger zuständig. Bis 8.30 Uhr hatten sie dafür Zeit. (dpa/mp)