Schnee, Wind und Glätte! Hamburg erlebt stürmischen Wochenstart

Für Pendler gilt auch in dieser Woche Vorsicht vor glatten Straßen. Nach einem sonnigen Sonntag bringt die Woche im Norden Neuschnee und Windböen.

Nachdem der Sonntag noch sonnig Woche war, wird diese zum Wochenstart schnell von Schnee, Wind und Glätte abgelöst.

Stürmische Böen und Neuschnee mit Glätte

Schon am frühen Montagmorgen setzte in Schleswig-Holstein und Hamburg Schneefall mit Glätte ein. Auch tagsüber kann es bei minus zwei bis null Grad weiter schneien und glatt sein auf den Straßen. Bis auf Ostvorpommern kommt es auch in Mecklenburg-Vorpommern zu ein paar Zentimetern Neuschnee und Dauerfrost bei minus vier bis minus zwei Grad. An der Nordsee herrscht weiter böiger Wind aus Südost, an der Ostsee gibt es stürmische Böen.

In der Nacht zum Dienstag und am frühen Morgen kommt es durch Schneefall und Temperaturen bis zu minus sechs Grad im Norden zu Glätte. Nahe der Elbe und in Westmecklenburg ist zudem gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Auch tagsüber bleiben die Temperaturen nach Angaben der Meteorologen am Dienstag eisig, und es schneit vereinzelt bis in die Nacht hinein. Im Westen Mecklenburg-Vorpommerns kommt es zu teils gefrierendem Regen. An der Ostseeküste herrschen lokal Windböen.

Während es am Mittwoch tagsüber noch vereinzelt Schnee gibt, bleibt die Nacht trocken und kalt. Die Temperaturen sinken im Norden noch etwas weiter auf bis zu minus acht Grad. (dpa)