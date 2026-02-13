Schnee und Glätte in Hamburg: Winterdienst im Volleinsatz – die weiteren Aussichten

Es schneit wieder in Hamburg – das bedeutet: Volleinsatz für den Winterdienst der Stadtreinigung (SRH), um die wichtigsten Verkehrswege freizubekommen. Es droht Glätte durch Schneematsch und überfrierende Nässe.

Seit dem frühen Freitagmorgen sind 728 Einsatzkräfte mit mehr als 360 Fahrzeugen unterwegs, um wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, ein ausgewähltes Radwegenetz und weitere wichtige Routen zu räumen und zu streuen. Die SRH rechnet damit, dass der Schneefall über weite Strecken des Tages anhält.

In Hamburg droht Glätte durch Schneematsch und überfrierende Nässe

Und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es daher glatt werden, warnt der Winterdienst: Zum einen verwandeln sich die weißen Flocken vielerorts in glitschigen Schneematsch, zum anderen kann die Nässe auf dem kalten Boden überfrieren.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Diagnose Krebs: Hamburgerin wirft UKE Behandlungsfehler vor

Hamburgerin wirft UKE Behandlungsfehler vor Straftaten: Hamburg wird sicherer – aber nicht für Frauen

Hamburg wird sicherer – aber nicht für Frauen Hamburgs Super-Recognizer: Der Mann, der sich Tausende Gesichter merken kann

Der Mann, der sich Tausende Gesichter merken kann Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Liebling Otto Stange (19) über seine Rückkehr

HSV-Liebling Otto Stange (19) über seine Rückkehr 28 Seiten Plan 7: Im Kino wird’s jetzt richtig heiß! Und: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein winterlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Freitag mit bis zu drei Zentimetern Neuschnee. Am Nachmittag lässt der Schneefall nach. Die Höchsttemperaturen liegen bei null Grad an der dänischen Grenze und ein Grad in Hamburg.

Samstag überwiegend freundlich und trocken

In der Nacht zum Samstag bleibt es laut DWD überwiegend bewölkt mit vereinzelten Schneefällen, später lockert es auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus fünf Grad im Norden und minus zwei Grad in Hamburg.

Der Samstag bleibt überwiegend freundlich und trocken, nur an der Ostseeküste kann es vereinzelte Schneeschauer geben. Höchsttemperaturen: minus zwei Grad an der deutsch-dänischen Grenze und null Grad im Raum Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf dem Weg zum Einsatz: Unfall mit Polizeiwagen – mehrere Verletzte

In der Nacht zum Sonntag bleibt es leicht bewölkt und trocken. Das Thermometer kann auf minus fünf bis minus acht Grad sinken.

Am Sonntag scheint laut DWD häufig die Sonne und es bleibt trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Zu Beginn der neuen Woche erwartet der DWD wieder Schnee und Glätte bei Höchstwerten zwischen null und zwei Grad. (tst/dpa)