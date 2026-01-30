„Schnee-Banksy” von Hamburg: Eisdrache auf Einkaufszentrum begeistert das Netz

Mitten im Hamburger Winterwetter erscheint auf dem Dach des Elbe Einkaufszentrums (EEZ) in Osdorf plötzlich ein riesiger Drache – von einem Schnee-Banksy kunstvoll in das Weiß gezeichnet. Kein Werkzeug, keine Farbe, nur Spuren im Schnee. Die Szene wird aus der Vogelperspektive gefilmt – und geht rasend schnell viral. Jetzt tritt der Drachenkünstler erstmals ins Rampenlicht und auch der Urheber des viralen Clips hat sich zu Wort gemeldet.

Jetzt lüftet sich das Geheimnis um den Schöpfer des vergänglichen Kunstwerks: Unter dem Pseudonym @unkreativer_zopf meldet sich der Schneekünstler auf Instagram und TikTok. In einem kurzen Kommentar bestätigt er: „Ja, ich bin der, der den Drachen gezeichnet hat.“

Als Beweis veröffentlicht er ein Video, das den Drachen aus nächster Nähe zeigt. Wegen des plötzlichen Hypes hat er sich eigens auf beiden Plattformen angemeldet – und schreibt augenzwinkernd: „Für Autos erstmal gesperrt.“

Die andere Hälfte: Der Videomacher des Eisdrachen

Der Urheber des viralen Videos zeigt sich begeistert und teilt seine Freude mit der Öffentlichkeit: „Ich bin zwar nicht der Künstler vom Kunstwerk, aber ich bin derjenige, der das Video gemacht hat. Ich und der Künstler hätten uns echt nicht mal im Leben erträumt, dass es so ein großes Ding wird. Aber es freut uns, dass dieses Kunstwerk viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommt.“

Das Video zeigt den Drachen aus der Vogelperspektive – und entfaltet gerade durch diese Perspektive seine volle Wirkung. Innerhalb weniger Tage wurde der Clip zu einem viralen Hit. „Mittlerweile hat das Video 52.400 Likes. Und seit der letzten Aktualisierung schon 347.000 Aufrufe“, schreibt der Videomacher stolz. „Danke an @hamburgermorgenpost fürs Teilen des Beitrags – sowohl im Internet als auch auf Instagram und TikTok.“

Das Elbe Einkaufszentrum feiert den Schnee-Banksy

Dass sich ein spontaner Clip zu einem viralen Hit entwickelt, ist für den Hamburger keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil: „Ich bin erstaunt, wie ein Video wie dieses das Herz der Menschen berühren kann. Ich bin froh, die Entscheidung getroffen zu haben, es hochzuladen. Mein Ziel war einfach, dass es ein paar Menschen sehen. Dass es aber so groß wird, hätte ich mir nie träumen lassen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Was macht der Drache da im Schnee? EKZ-Parkhausdach wird zur Leinwand

„Das ist mein TikTok-Profil. Ich bereue diese Entscheidung keineswegs, dieses Video hochgeladen zu haben – es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich bin so stolz darauf. Das ist einfach mein Hype.“

Auch das Elbe Einkaufszentrum (EEZ) selbst hat den Hype erkannt und sich auf Instagram in die Diskussion eingeschaltet. Mit einem eigenen Post feiert das EEZ den Schneekünstler und schreibt begeistert: „Der Banksy aus Hamburg!? Ein (noch) anonymer Künstler hat unser Dach mit seinen Füßen in eine Schneeleinwand verwandelt und dieses besondere Kunstwerk geschaffen. Hast du es auch gesehen?“

Der virale Drachen aus Schnee zeigt, wie stark Kunst Menschen verbinden kann. Für einen kurzen Moment – bis zum nächsten Tauwetter. Und wer weiß: Vielleicht ist dies nicht das letzte Werk des Hamburger „Schnee-Banksy“.