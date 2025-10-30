Riesen-Andrang! Modegigant eröffnet neue Filiale in Hamburg

Lange Schlangen vor der Tür, Jubel nach dem Banddurchschnitt: Der US-Modegigant TK Maxx hat am Donnerstag seine neue Filiale im Elbe Einkaufszentrum (EEZ) eröffnet – auf zwei Etagen mit rund 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sieben Monate nach dem Auszug von Zara ist damit eine Leerstelle wieder gefüllt, pünktlich vor dem letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres.

Das Konzept: Markenware bis zu 60 Prozent günstiger als der Originalpreis. Neben Mode und Schuhen für Frauen, Männer und Kinder gibt es auch Kosmetik, Schmuck, Taschen, Reisegepäck, Heimtextilien, Dekoartikel und Lebensmittel. Besonders im Fokus steht die „Goldlabel“-Premiumlinie mit Designer- und Luxusmarken, die’s für Schnäppchenjäger dann vergleichsweise günstig zu kaufen gibt.

TK Maxx hat nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro in den Umbau investiert. „Wir vom Team können es kaum erwarten, ab sofort allen Hamburger:innen in Osdorf Top-Marken und Designer-Labels zu unglaublichen Preisen zu präsentieren“, sagt Filialleiterin Alice Brill der MOPO.

Die neue TK Maxx-Filiale im Elbe Einkaufszentrum. TK Maxx Die neue TK Maxx-Filiale im Elbe Einkaufszentrum.

Auch Centermanager Gerhard Löwe freut sich offenbar über den Neuzugang: „Die Eröffnung von TK Maxx bringt frischen Wind in die Shopping-Landschaft und stärkt das Elbe-Einkaufszentrum als attraktiven Standort“, sagte er dem „Abendblatt“. Nach dem Brand im Sommer hofft Löwe, dass der neue Magnet wieder mehr Kundschaft ins Center zieht. Das EEZ zählt jährlich 6,5 Millionen Besucher und feiert 2026 seinen 60. Geburtstag.

TK Maxx ist Teil einer kleinen Neueröffnungswelle im EEZ: Auch Schiesser, Name it, New Zealand Auckland, Niu Niu und Chingu sind neu im Center, Intersport hat erweitert. Nächstes Jahr soll Idee Kreativ folgen. Einige Leerstände gibt es zwar noch, trotzdem scheint der Trend beim EEZ wieder in die andere Richtung zu gehen. (km)