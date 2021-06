Schmuddelwinter in Hamburg: Jetzt kommt endlich Schnee – doch es gibt einen Haken

Bisher zeigte sich der Winter in Hamburg eher von seiner stürmischen Seite. Auch die milden Temperaturen lassen derzeit keinen Winterzauber aufkommen. Ab Montagabend dürfen sich die Hamburger aber über ein paar weiße Flocken freuen – stürmisch bleibt es leider trotzdem.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, kann es besonders in den Nächten ab Montag vereinzelt zu Schnee oder Schneeregen kommen. Eine weiße Pracht werde allerdings nicht zu erwarten sein, da der Schnee aufgrund der milden Temperaturen um die 4 bis 7 Grad Celsius nicht lange liegen bleibt. Trotzdem sollten sich die Hamburger stellenweise auch auf gefrierende Nässe einstellen.

Winter in Hamburg: Es bleibt stürmisch

So stürmisch wie mit Tief „Sabine“, wird es in der nächsten Woche zwar nicht, doch ein neues Sturmtief über der Nordsee kann ab Dienstag auch in und um Hamburg für Böen sorgen. An der See werden sogar schwere Sturmböen oder orkanartige Böen erwartet. (abu)