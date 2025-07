Schmuddelwetter in Hamburg: Jetzt noch warm, dann Gewitter und Regen

Das Wetter in Hamburg macht, was es will: Am Montagvormittag war es noch recht warm, ab Mittag werden dann Gewitter mit Starkregen erwartet. Das Schmuddelwetter hält die gesamte restliche Woche an.

Das Wetter in Hamburg ist am Montag wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf gibt es Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erreichen die Temperaturen bis zu 26 Grad. Außerdem wehen schwache bis mäßige Winde aus wechselnden Richtungen. In der Nacht zum Dienstag ist es bewölkt, die Schauer lassen nach. Die Temperaturen kühlen runter auf 17 Grad.

Gewitter und Regen: Schmuddelwetter hält für den Rest der Woche

Am Dienstag bleibt es bei Gewitter und einzelnen Schauern, der DWD erwartet 20 bis 22 Grad. Dazu gibt es schwache bis mäßige Winde aus Westen. Die Nacht zum Mittwoch ist mit Temperaturen von 10 bis 13 Grad recht kühl – ab und an gibt es Gewitter und kurze Schauer.

Kurze Gewitter und Schauer werden auch am Mittwoch erwartet – bei Tageshöchsttemperaturen um 21 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist wechselnd bewölkt bei Temperaturen von 13 Grad.

Am Donnerstag rechnet der DWD mit Wolken und einigen kurzen Schauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen mit bis zu 24 Grad wieder etwas höher. Auch in der Nacht auf Freitag ist es wieder etwas wärmer, bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad. (lvf)