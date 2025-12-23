mopo plus logo
MOPO-Reporterin Katharina Langenbach in der Christianskirche – Sie ist Mitglied in der Kirchengemeinde Ottensen.

MOPO-Reporterin Katharina Langenbach in der Christianskirche. Sie ist Mitglied in der Kirchengemeinde Ottensen. Foto: / Florian Quandt

paidSchmerz, Liebe, Hoffnung: Warum ich immer noch Mitglied in der Kirche bin

Beim Krippenspiel im Waldorfkindergarten habe ich immer die Maria gespielt und beim Konfirmationsgottesdienst in der ersten Reihe gesungen – ich war als Kind vielleicht eine Rampensau, aber mit der Kirche hatte ich eigentlich herzlich wenig zu tun. Obwohl sich daran bis heute nicht viel geändert hat, bin ich immer noch Mitglied in der Kirche und zahle jährlich meine Kirchensteuer. Anlässlich der Feiertage habe ich darüber sinniert, worauf sich meine Bindung zur Kirche eigentlich gründet. Und warum ein Austritt für mich nicht infrage kommt.

