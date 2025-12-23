Beim Krippenspiel im Waldorfkindergarten habe ich immer die Maria gespielt und beim Konfirmationsgottesdienst in der ersten Reihe gesungen – ich war als Kind vielleicht eine Rampensau, aber mit der Kirche hatte ich eigentlich herzlich wenig zu tun. Obwohl sich daran bis heute nicht viel geändert hat, bin ich immer noch Mitglied in der Kirche und zahle jährlich meine Kirchensteuer. Anlässlich der Feiertage habe ich darüber sinniert, worauf sich meine Bindung zur Kirche eigentlich gründet. Und warum ein Austritt für mich nicht infrage kommt.

