Wer in Hamburg heiraten will, kommt jetzt mit wenigen Klicks zum Wunschtermin.

Trautermine in Hamburgs Standesämtern können jetzt auch online gebucht werden. (Symbolbild) picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose

Ein Standesamt nach dem anderen abtelefonieren oder frühmorgens vor dem Bezirksamt in der Schlange stehen? Damit ist jetzt Schluss. Wer in Hamburg heiraten möchte, kann seinen Wunschtermin künftig bequem online buchen.

Seit Anfang Juli können Paare Trautermine bei den Hamburger Standesämtern über ein neues Online-Portal buchen. Mit nur wenigen Klicks lässt sich prüfen, in welchem Standesamt der Stadt noch freie Termine verfügbar sind – und der gewünschte Termin kann direkt reserviert werden.

Online-Portal für Trautermine: Entlastung für Standesämter

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Erprobt wurde der digitale Service bereits seit Anfang Mai in den Bezirken Wandsbek und Altona. Dort sei das neue Buchungstool im Rahmen eines Pilotprojekts sehr schnell angenommen worden, sagt Bezirksstaatsrat Alexander von Vogel. Daher wird das Angebot nun auf alle Hamburger Bezirke ausgeweitet.

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„Damit sind die Zeiten vorbei, in den sich Heiratswillige teilweise persönlich für die Terminabstimmung zu frühester Stunde in den Bezirksämtern anstellen müssen“, sagt von Vogel. Gleichzeitig würden auch die Mitarbeitenden der Standesämter entlastet, weil Termine nicht mehr telefonisch oder vor Ort vereinbart werden müssen. Dadurch hätten sie mehr Zeit für ihre inhaltlichen Aufgaben.

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Senator Dressel: Digitalisierungsfortschritt in Hamburg

Über das Portal können außerdem Termine für die Anmeldung der Eheschließung sowie für das Ehefähigkeitszeugnis gebucht werden. Wer in Hamburg gemeldet ist und auch hier heiraten möchte, kann Anmeldung und Trautermin direkt in einem Vorgang reservieren.

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Für Finanzsenator Andreas Dressel ist das neue Angebot ein wichtiger Digitalisierungsfortschritt in Hamburg. „Zwar können wir nicht die Hochzeit selbst digitalisieren, da muss man natürlich weiter persönlich erscheinen, aber wesentliche Vorbereitungen sind digital möglich“, so der SPD-Politiker.

Mehr als 5200 Eheschließungen in Hamburg im vergangenen Jahr

Durch das neue Angebot könnten bald noch häufiger die Hochzeitsglocken klingeln. Das Terminangebot der Hamburger Standesämter sei nach Angaben der Stadt nämlich weiterhin größer als die Nachfrage. Zudem zeigen sich Hamburger weiterhin sehr heiratsfreudig: Bis Ende Mai wurden in Hamburg in diesem Jahr bereits 1853 Ehen geschlossen – im Vorjahreszeitraum waren es 1831. Insgesamt gaben sich 2025 in der Hansestadt 5265 Paare das Ja-Wort.