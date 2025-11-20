Schluss mit Schmuddelwetter – der Norden atmet am Wochenende auf

Nach frostigen Nächten und einem wechselhaften Start zeigt sich das Wetter in Hamburg und im Norden am Wochenende vielerorts freundlich und trocken. An der Küste kann es böig werden und vereinzelt zu Regen kommen.

Aber bevor wieder die Sonne scheint, werden die Straßen erst einmal glatt. In der Nacht auf Freitag muss im Norden mit Frost und teilweise Glätte gerechnet werden. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 5 Grad.

Wetter in Hamburg: 3 Grad am Freitag

Der Freitag startet mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen bei bis zu 3 Grad in Hamburg und 7 Grad auf den Nordfriesischen Inseln. In Mecklenburg-Vorpommern steigen sie auf 2 bis 5 Grad. An der Küste können vereinzelt Regen- und Schneeschauer auftreten, der Wind weht schwach.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Schrei mich nicht an: Hamburger Prominente über eine mögliche neue Streitkultur

Hamburger Prominente über eine mögliche neue Streitkultur Wenn Kinder ihre Eltern töten: Experte erklärt das Phänomen

Experte erklärt das Phänomen Wendepunkt im Block-Prozess? Welche sechs Fragen sich zu dem überraschend aufgetauchten Zeugen stellen

Welche sechs Fragen sich zu dem überraschend aufgetauchten Zeugen stellen Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die Transfer-Pläne des HSV & St. Pauli-Leader Eric Smith spricht Klartext

Die Transfer-Pläne des HSV & St. Pauli-Leader Eric Smith spricht Klartext 28 Seiten Plan7: Warum die Fantastischen Vier aufhören, Rod Stewart in der Barclays-Arena und Kultur-Tipps für jeden Tag

Der Samstag wird in weiten Teilen freundlich und trocken. Lediglich im Nordwesten Schleswig-Holsteins kann es vereinzelt regnen. Die Maximalwerte liegen bei bis zu 3 Grad im Inland und bei bis zu 6 Grad an der Küste.

Das könnte Sie auch interessieren: Schildkröte auf Sylt gefunden – diese hat ein Problem mit dem Tauchen

An der Nord- und Ostsee weht ein frischer, böiger Wind. In der Nacht zum Sonntag bleibt es trocken, die Tiefstwerte gehen auf 0 bis minus 5 Grad zurück. (dpa/mp)