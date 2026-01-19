Schluss mit Gastro auf Parkplätzen? Diese Regelung gilt jetzt in Altona
Verzweifelt bittet Carlota Santos de Carvalho ihre Gäste um Hilfe: Mit einer Petition kämpft die Gastronomin um die Terrasse ihres beliebten Lokals „Ribatejo“ in Ottensen (MOPO berichtete). Doch vorerst musste sie sich geschlagen geben – und am Montag alles abbauen. Nun hofft sie, zumindest im Sommer einen Teil der Terrassenfläche zurückzubekommen. Welche Regelung in Altona gilt, was das Bezirksamt zu dem Fall sagt.
