Carlota Santos de Carvalho muss die Terrasse ihres Restaurants „Ribatejo“ abbauen.

Carlota Santos de Carvalho muss die Terrasse ihres Restaurants „Ribatejo" abbauen.

  • Ottensen

paidSchluss mit Gastro auf Parkplätzen? Diese Regelung gilt jetzt in Altona

Verzweifelt bittet Carlota Santos de Carvalho ihre Gäste um Hilfe: Mit einer Petition kämpft die Gastronomin um die Terrasse ihres beliebten Lokals „Ribatejo“ in Ottensen (MOPO berichtete). Doch vorerst musste sie sich geschlagen geben – und am Montag alles abbauen. Nun hofft sie, zumindest im Sommer einen Teil der Terrassenfläche zurückzubekommen. Welche Regelung in Altona gilt, was das Bezirksamt zu dem Fall sagt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Kommentare öffnen arrow right in circle
 
