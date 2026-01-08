Aufgewacht und direkt aufs Handy geschaut? Eingeschlafen, während der Bildschirm noch leuchtet? Wir Deutschen verbringen viel Zeit unseres Lebens am Smartphone – sehr viel. Im Schnitt rund 2,5 Stunden pro Tag. Nachrichten lesen, Freunden schreiben oder stumpf im Online-Leben fremder Menschen versacken. Mit dem neuen Jahr wollen rund ein Drittel der Deutschen unter 29 Jahren ihre Bildschirmzeit reduzieren. Etwas, das ich bereits geschafft habe – dank eines einfachen Tricks.





