mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Miyuki Inoue verkaufte an der Grindelallee bisher verrückte Crêpes aus Japan – nun ändert sie das Konzept.

Miyuki Inoue verkaufte an der Grindelallee bisher verrückte Crêpes aus Japan – nun ändert sie das Konzept. Foto: Patrick Sun

  • Rotherbaum

paidSchluss mit crazy Crêpes: Japanisches Kult-Lokal ändert Konzept

kommentar icon
arrow down

Mit Wackelpudding, Nudelsuppen-Geschmack oder Crème brûlée: Richtig verrückte Pfannkuchen-Kreationen aus Japan gab es bei „MiMi’s Crêpes“ an der Grindelallee. Auch Manga-Fans nutzten das kleine Lokal gerne als Treffpunkt. Doch nun ändert Inhaberin Miyuki Inoue das Konzept komplett – gemeinsam mit einem Kollegen aus der Gastronomie. Die MOPO erklärt, was sie künftig in Rotherbaum anbietet.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test