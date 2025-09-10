Mit Wackelpudding, Nudelsuppen-Geschmack oder Crème brûlée: Richtig verrückte Pfannkuchen-Kreationen aus Japan gab es bei „MiMi’s Crêpes“ an der Grindelallee. Auch Manga-Fans nutzten das kleine Lokal gerne als Treffpunkt. Doch nun ändert Inhaberin Miyuki Inoue das Konzept komplett – gemeinsam mit einem Kollegen aus der Gastronomie. Die MOPO erklärt, was sie künftig in Rotherbaum anbietet.





