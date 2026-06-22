Eva Shi (17) möchte eines Tages winzige Magneten durch den menschlichen Körper steuern können. Für ihre Arbeit hat sie jetzt eine besondere Einladung zum Essen bekommen.

Eva Shi hat für „Jugend forscht“ ein System entwickelt, mit dem sich Magneten präzise steuern lassen. Hier steht sie im Schülerforschungszentrum Hamburg. Marius Röer

Im Dezember wird Eva Shi mit der schwedischen Königsfamilie gemeinsam essen. Ein Abend, den sie vermutlich nie vergessen wird. Wie die Schülerin aus Stellingen das geschafft hat und was ein winziger Magnet damit zu tun hat, lesen Sie hier.

Es ist schon ein paar Wochen her, dass Eva Shi drei Preise bei dem Wettbewerb „Jugend forscht“ abgeräumt hat, doch das Lächeln liegt ihr noch immer auf dem Gesicht. Durch drei Runden hat sich die 17-Jährige mit ihrem Projekt gekämpft, während sie gleichzeitig in den Abiturvorbereitungen am Helene-Lange-Gymnasium in Harvestehude steckte.

Eva macht seit Jahren bei „Jugend forscht“ mit

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„Das ist jetzt mein fünftes Mal ‚Jugend forscht‘“, erzählt Shi. Schon früh hat sie sich für Naturwissenschaften und Technik interessiert. In ihrer Kindheit hat sie mit Legorobotern gespielt. Mit 13 Jahren hat sie angefangen, an dem „Jugend forscht“-Wettbewerb teilzunehmen, bisher immer mit ihrem jüngeren Bruder David. Im vergangenen Jahr haben die Geschwister einen Assistenzroboter gebaut und damit einen Sonderpreis gewonnen. Dieses Jahr ist Eva Shi zum ersten Mal alleine angetreten.

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Ihr diesjähriges Projekt soll in der Medizintechnik Anwendung finden. „Meine Vision ist es, dass man Magneten im Körper steuern kann mit außenliegenden Spulen“, erklärt sie. „Das Ziel ist, dass man diese Magneten zur lokalen Medikamentenverabreichung oder zum Beispiel bei Darmspiegelungen verwenden kann.“

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Im Labor des Schülerforschungszentrums Hamburg an der Grindelallee (Rotherbaum) deutet sie auf einen kleinen, kreisrunden Magneten, der sich langsam über ein Feld bewegt. So einen Magneten soll man später schlucken können oder er wird in den menschlichen Körper eingesetzt, allerdings in viel kleinerer Form. Dann, so erklärt die 17-Jährige, würde man, ähnlich wie beim MRT, in eine Röhre geschoben werden, in der die Spulen liegen, die bei ihrem Prototyp in kleinerem Maßstab außen angebracht sind.

Magneten im Körper sollen Medikamente verabreichen können

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Mithilfe ihrer Technik könne man den Magneten so von außen an bestimmte Stellen im Körper schicken, zum Beispiel ausgestattet mit einer winzigen Kamera oder einem Medikament. Diagnosen und Behandlungen sollen so einfacher werden.

Im Schülerforschungszentrum Hamburg zeigt Eva Shi der MOPO ihren Prototypen. Der rote Kreis ist der Magnet. Außen drum herum die Spulen. Marius Röer

Ein möglicher Vorteil magnetbasierter Verfahren könnte sein, dass sie – anders als Röntgenverfahren – ohne ionisierende Strahlung auskommen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum schreibt auf seiner Website, dass Röntgenstrahlen „die Gewebe im Körper verändern und Schäden bis hin zu Krebs verursachen“ können. „Wie hoch die Belastung für den Körper ist, hängt von der Empfindlichkeit des jeweiligen Gewebes ab und von der Häufigkeit der Anwendung.“

Auch die Physikerin und Professorin Ioana Slabu (44) von der Helmut-Schmidt-Universität ist von Shis Arbeit beeindruckt. „Das Thema der Magnetsteuerung treibt uns schon seit Jahren um. Ich freue mich riesig, dass ‚Jugend forscht‘ solche Ideen weiterentwickelt. Das ist keine einfache Aufgabe.“ Sie halte Shis Projekt für zukunftsträchtig.

Eva Shi bei Nobelpreisverleihung und Essen mit dem schwedischen Königshaus

Bei „Jugend forscht“ wurde Eva Shi mit dem dritten Preis in der Kategorie Physik ausgezeichnet. Zudem hat sie zwei Sonderpreise bekommen: einen Forschungsaufenthalt am CERN in der Schweiz und die Teilnahme an einem Internationalen Jugendwissenschaftsseminar in Stockholm.

Wegen Letzterem wird die Abiturientin im Dezember an der Verleihung des naturwissenschaftlichen Nobelpreises in Stockholm teilnehmen. Ein besonderer Programmpunkt: Essen mit der schwedischen Königsfamilie. „Ich freue mich richtig doll darauf“, sagt Shi begeistert. „Ich glaube, das wird eine einmalige Erfahrung, und ich bin sehr dankbar, dass ich die machen darf.“

Doch bis dahin, muss sie sich noch etwas gedulden. Im Juli bekommt sie ihr Abiturzeugnis. Danach möchte Shi direkt anfangen zu studieren. Am liebsten Elektrotechnik in Zürich, wie sie verrät. „Mir wird Hamburg schon fehlen. Aber ich komme auf jeden Fall wieder, um Familie und Freunde zu besuchen“, sagt sie.