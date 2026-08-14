Der schlimmste Absturz von André Vedovelli? Fand in Peking statt. picture alliance / PublicAd | -





André Vedovelli ist seit August 2022 geschäftsführender Direktor im „Hotel Atlantic“. Im MOPO-Fragebogen schwärmt er vom Hoteldach-Blick, vom fiesen Humor seiner Söhne und ein bisschen auch vom Dschungelcamp ...

1. Sie können einen Tag alles in Hamburg entscheiden. Worum kümmern Sie sich zuerst? Ich würde mich zuerst um die Menschen kümmern, denen es nicht gut geht. Eine Stadt wird nicht an ihren Gebäuden gemessen, sondern daran, wie sie mit den Schwächsten umgeht.

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2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Wenn ich vom Dach des „Hotel Atlantic“ über Hamburg blicke. In diesem Moment wird mir jedes Mal bewusst, warum diese Stadt für so viele eine der schönsten der Welt ist.

3. Wer ist Ihr Lieblingshamburger? Uwe Seeler. Ich durfte ihn einige Male persönlich erleben und war jedes Mal beeindruckt von seiner Bodenständigkeit, Herzlichkeit und der ehrlichen Freude, mit der er auf Menschen zuging.

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4. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich ein bisschen dafür? Einmal im Jahr erwischt mich tatsächlich das „Dschungelcamp“. Ansonsten schaue ich lieber Dokumentationen.

5. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? Meine Familie, meine Freunde und unsere „Atlantic“-Crew. Ich habe das große Glück, von außergewöhnlichen Menschen umgeben zu sein – privat wie beruflich. Das ist alles andere als selbstverständlich.

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6. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen? Ich lache eigentlich jeden Tag – besonders gern über mich selbst. Und als Vater von zwei Jungs bekommt man regelmäßig Sprüche serviert, die so schlagfertig sind, dass man einfach lachen muss.

7. In welchem Laden hatten Sie Ihren schlimmsten Absturz? Nicht in Hamburg, sondern in Peking. Eine kreative Mischung aus Espresso, Kahlúa, Wodka und diversen Bieren klang damals nach einer guten Idee … Am nächsten Morgen war ich sehr deutlich anderer Meinung. Ein einmaliges „Erlebnis“.

8. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste? Lokstedt. Die Mischung aus Ruhe, viel Grün und der kurzen Entfernung zur Innenstadt macht den Stadtteil für mich zum perfekten Zuhause.