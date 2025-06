Der Verkauf der Liegenschaft des Groß-Sand-Krankenhauses und die von der Sozialbehörde geplante „Stadtteilklinik“ in Wilhelmsburg hat eine große Welle an Kritik ausgelöst. Am Dienstagabend machen viele bei einer SPD-Veranstaltung ihrem Ärger Luft. Persönliche Geschichten, wütende Zwischenrufe und die große Frage: Was passiert mit der Gesundheitsversorgung auf der Elbinsel? Die Sozialsenatorin kam mit einer klaren Ansage – und machte sich keine Freunde.



So turbulent hatte sich Michael Weinreich von der SPD seine gemeinsame Veranstaltung „Groß-Sand-Perspektive“ mit der Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer bestimmt nicht vorgestellt. Der Raum des AWO-Seniorentreffs in Wilhelmsburg ist brechend voll. Jung und Alt quetschen sich auf die Stuhlreihen. Dutzende Menschen stehen – ein großer Teil von ihnen im Nieselregen vor der geöffneten Terrassentür. Das Thema, für das alle da sind: die geplante Stadtteilklinik, die aus dem Gebäude des Krankenhauses Groß-Sand werden soll.