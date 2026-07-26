Interessierte können am heutigen Tag der Seenotretter einen Einblick in die Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bekommen. Besucherinnen und Besucher dürfen an Bord der Seenotrettungskreuzer und -boote gehen, bei Rettungsübungen dabei sein und mit den Besatzungen ins Gespräch kommen.

An der Nordseeküsten können Rettungsübungen mit Kreuzern und Hubschraubern beobachtet werden: Einige Stationen wie auf Borkum, Sylt, Helgoland sowie in Büsum und Norddeich zeigen Einsatzszenarien mit ihren Booten. In Wilhelmshaven ist um 15 Uhr auch ein Hubschrauber von NHC Northern Helicopter im Einsatz.

Programm für Groß und Klein an den DGRZS Stützpunkten

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Es gibt auch ein Programm für kleine Gäste: In Baltrum startet um 15 Uhr ein Familienfest, ab 18 Uhr wird in der Kinderdisco getanzt. In Wilhelmshaven können sich die Kleinen unter anderem im Wurfleinenwerfen und bei einem Parkour mit Modellbooten messen lassen. Wer einmal Kapitän werden möchte, kann in Büsum schon mal das Patent als Modellbootkapitän erwerben.

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Aber auch die Ostseeküste bietet auf. Hoch hinaus mit dem Hubschrauber: In Laboe beweist die Besetzung des SAR-Hubschraubers „Sea Lion” um 11.30 Uhr ihr Können, weitere vorgeführte Rettungsaktionen aus der Luft sind in Langballig (12.15 Uhr), Maasholm (13.30 Uhr), Breege (ca. 14 Uhr) und Glowe (früher Nachmittag) geplant. (dpa)



