Noch einmal Sonne tanken, bevor Regen und Gewitter vielerorts das Wochenende einläuten: Ab der Nacht zum Freitag steigt die Gewittergefahr deutlich.

Am Donnerstag kommt in Hamburg und Schleswig-Holstein nochmal richtig die Sonne raus – danach wird es grau und nass. picture alliance/dpa | Marcus Golejewski

In Hamburg und Schleswig-Holstein können die Menschen am Donnerstag noch einmal sommerliches Wetter genießen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es vielfach freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad in Hamburg, auf den Inseln werden etwa 23 Grad erwartet. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der Ostsee teils frischer Ostwind.

In der Nacht zum Freitag wird es jedoch kühler. Der Himmel wird wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise gibt es Regen, teils kommt es zu Schauern und Gewittern. Örtlich besteht Unwettergefahr. Die Temperaturen sinken auf etwa 17 Grad.

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Auch am Freitag bleibt es nach DWD-Angaben wolkig bis stark bewölkt. Zeitweise gibt es schauerartigen Regen und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad auf Helgoland und 25 Grad in Hamburg. Der Wind dreht von Südost auf Südwest und frischt an der See teils auf.

Am Samstag setzt sich das unbeständige Wetter fort. Bei wechselnder bis starker Bewölkung sind Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen etwa 21 Grad. Der Südwestwind weht mäßig bis frisch, in Böen stark und an der See teils stürmisch.

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Auch in der Nacht zum Sonntag bleibt es wechselhaft mit Schauern und einzelnen Gewittern. Am Sonntag gibt es weiterhin zeitweise Regen oder Schauer. Die Höchstwerte liegen bei etwa 20 Grad auf den Inseln und bis 23 Grad im Binnenland. An der See bleibt der Südwestwind frisch und böig. (dpa/mp)