Ein 14- und ein 20-Jähriger sollen eine Kasse samt Tagesgeld aus Fast-Food-Restaurant geraubt haben.

Ein maskierter und bewaffneter Täter hat ein Fast-Food-Restaurant in Norderstedt überfallen und eine Kasse samt Bargeld erbeutet. Wenig später nahm die Polizei einen 14-Jährigen und einen mutmaßlichen Mittäter fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 22.40 Uhr das Restaurant und forderte mit einer Schreckschusspistole die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit der Kasse und den Einnahmen des Tages.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Dabei kamen auch Diensthunde zum Einsatz, zudem unterstützte ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei die Suche.

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Polizei fasst 14-Jährigen und mutmaßlichen Mittäter

Die Einsatzkräfte stellten schließlich einen 14-Jährigen und einen 20 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter. Beide stammen aus dem Kreis Segeberg. Bei ihnen fanden die Beamten nach Angaben der Polizei sowohl das geraubte Bargeld als auch die Tatwaffe.

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Die beiden wurden zunächst auf eine Wache in Norderstedt gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurden der 14-Jährige und der 20-Jährige anschließend wieder entlassen, weil keine Haftgründe vorlagen. Gegen beide läuft nun ein Strafverfahren.

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Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht außerdem Zeugen des Überfalls und bittet um Hinweise, die unter der Nummer (040) 52806-0 entgegengenommen werden.