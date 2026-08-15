Das „Ti Breizh“ kommt nach St. Georg. In einem ehemaligen Modegeschäft gibt es bald bretonische Küche.

Süße Crêpes und herzhafte Galettes: In den Restaurants „Ti Breizh“ fühlt sich der Gast wie in Frankreich – hier gibt es authentische bretonische Küche. Bald eröffnet ein vierter Standort in Hamburg. Was die Gäste hier erwartet, was das Konzept so besonders macht – und warum der Umbau der neuen Räumlichkeiten besonders aufwendig ist.

Ein Stück Bretagne zieht an die Alster: In St. Georg eröffnet noch in diesem Jahr ein Standort der Restaurantkette „Ti Breizh“. Das Lokal zieht in die Räume der ehemaligen Boutique „Bruno’s“, einem Fachgeschäft für queere Mode.

Bretonische Küche: Das „Ti Breizh“ kommt nach St. Georg

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Dann gibt es in der Danziger Straße 68 herzhafte Galettes aus Buchweizen, mit verschiedensten Belägen, zum Beispiel mit Schinken, Spiegelei und Emmentaler. Oder mit Ziegenkäse, Honig und Zwiebelkonfitüre. Zum Dessert stehen auch süße Crêpes aus Weizenmehl auf der Karte – mit karamellisierten Äpfeln oder mit Honig und Zitrone. Der Buchweizen kommt aus der Nordheide, ausgewählte Zutaten direkt aus der Bretagne.

Gute Stimmung: Die Service-Mitarbeiter kommen aus französischsprachigen Ländern und sprechen überwiegend mit Akzent. Ti Breizh

Doch das Ganze dauert noch ein wenig – der Umbau sei aufwendig: „Da aus einem ehemaligen Einzelhandelsgeschäft ein Gastronomiebetrieb wird, sind erhebliche bauliche Maßnahmen notwendig“, sagt Sprecherin Linda König zur MOPO. „Unter anderem an der Küche, der Haustechnik und der Lüftungsanlage. Die Arbeiten könnten kaum umfangreicher sein.“ Die Eröffnung sei deshalb erst für Ende 2026 geplant.

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Auf insgesamt 245 Quadratmetern entsteht ein Restaurant mit 99 Sitzplätzen und einer integrierten Boutique für bretonische Mode – wie auch schon im Stammhaus in der Altstadt. Insgesamt gibt es mit dem Karoviertel und Hoheluft-West dann vier Standorte des „Ti Breizh“ in Hamburg.

Die Galettes aus Buchweizen werden alle frisch zubereitet. Ti Breizh

Das Besondere: Die Mitarbeiter sprechen alle Französisch, viele von ihnen kommen aus Frankreich oder sogar direkt aus der Bretagne. „Genau das macht die Atmosphäre bei uns so authentisch und persönlich“, so König. Das neue Lokal soll „ein lebendiger Ort für die Nachbarschaft, für Familien, Freunde und Hamburg-Besucher werden. Mit ehrlichem Handwerk und französischer Gastfreundschaft.“