Im Schnitt kracht es auf Hamburgs Straßen 175 Mal pro Tag – häufig, weil zu schnell gefahren wird oder der Abstand nicht stimmt. Genau diese Zahlen legte die Polizei bei einer Pressekonferenz auf den Tisch – und kündigte an, die Kontrollen im Stadtgebiet deutlich zu verschärfen. Aber wie schnell sind Hamburgs Autofahrer in der Stadt wirklich unterwegs? In ein paar Jahren könnte dieser Wert jedenfalls drastisch sinken.





