Die Stimmung der Hamburger Wirtschaft verharrt einer Befragung zufolge auf niedrigem Niveau. Das teilte die Hamburger Handelskammer der dpa mit, die 650 Antworten ausgewertet hat. Auf einer Skala von 0 bis 200 bewerteten Unternehmen das Geschäftsklima im zweiten Quartal im Schnitt mit 89,6 Punkten – und damit schlechter als im Vorjahreszeitraum, als der Wert bei 94,9 Punkten lag.

Der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, Malte Heyne, sagte: „Die Unternehmen warten seit Monaten darauf, dass lange angekündigte Reformen im Bund wie in Hamburg tatsächlich umgesetzt werden.”

Das könnte Sie auch interessieren: Bis zu 50.000 Jobs in Gefahr: VW droht Kahlschlag

Der Mittelwert des Geschäftsklimaindex seit 2000 liegt bei 105,8 Punkten, was verdeutlicht, dass die Stimmung derzeit weitaus schlechter ist als üblich. Das Geschäftsklima setzt sich aus Angaben der Unternehmen zur Geschäftslage und -erwartung zusammen. Die Handelskammer wertete Antworten aus, die zwischen dem 18. Juni und dem 6. Juli eingingen. (dpa/mp)