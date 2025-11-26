mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Freihafenelbbrücke zwischen der HafenCity und der Veddel in Hamburg (Archivbild).

Die Freihafenelbbrücke zwischen der HafenCity und der Veddel in Hamburg (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/Markus Scholz

  • Veddel/Rothenburgsort

paidSchlechte Nachrichten für Pendler: Die Elbbrücken werden zum Dauerproblem

kommentar icon
arrow down

Aus Hamburg hinaus- oder hereinzufahren gestaltet sich im Süden der Stadt aktuell noch schwieriger als sonst: Nicht nur ist die Freihafenelbbrücke seit knapp einem Monat komplett gesperrt. Auch die benachbarte Neue Elbbrücke wird deutlich länger als ursprünglich vorgesehen nur eingeschränkt nutzbar sein. Und in wenigen Tagen wird dann auch noch eine wichtige Zubringerstraße verengt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test