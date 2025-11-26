Aus Hamburg hinaus- oder hereinzufahren gestaltet sich im Süden der Stadt aktuell noch schwieriger als sonst: Nicht nur ist die Freihafenelbbrücke seit knapp einem Monat komplett gesperrt. Auch die benachbarte Neue Elbbrücke wird deutlich länger als ursprünglich vorgesehen nur eingeschränkt nutzbar sein. Und in wenigen Tagen wird dann auch noch eine wichtige Zubringerstraße verengt.





