„Völlig absurd!“ Bauarbeiten an neuem Hamburger Bahnhof stagnieren

Fertiger Bahnhof oder jahrzehntelanges Provisorium? Weiterhin hängen dunkle Wolken über dem Projekt Bahnhof Diebsteich. Antworten des Senats auf eine Anfrage der Linken lassen eine Eröffnung Ende 2027 zweifelhaft klingen.

Schon seit Monaten soll es auf dem Gelände des künftigen Fern- und Regionalbahnhofs Diebsteich auffällig still sein, Bauarbeiter seien dort laut Anwohnern selten zu sehen. So berichtet es die Linke in der Bürgerschaft und hat eine Anfrage zum Bau des Bahnhofs gestellt. Das Portal Nahverkehr Hamburg hat sogar berechnet, dass die Arbeiten dort mindestens 15 Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurückliegen.

Deutsche Bahn überprüft die Bauphasen in Altona

Kann eine Inbetriebnahme des Bahnhofs im Jahr 2027, wie sie von der Deutschen Bahn angekündigt wird, noch klappen? Das bezweifelt die Linke angesichts der Antworten des Senats auf ihre Anfrage. Denn da heißt es: „Aktuell hat die DB mitgeteilt, dass mehr Baumaßnahmen als je zuvor durch die DB umgesetzt werden. Dies führe zu einem bundesweiten Engpass an Fachkräften.“ Und weiter: „Daher werde zurzeit in Altona eine Überprüfung des Bauphasenkonzeptes durchgeführt.“ Die Auswirkungen würden noch bewertet.

Dazu Heike Sudmann, verkehrspolitische Sprecherin der Linken: „Es ist völlig absurd, von einer Eröffnung des neuen Bahnhofs am Diebsteich in zwei Jahren auszugehen. Bis heute fehlen die Ausschreibungen für zwei Bahnsteige. Wann und ob das Bahnhofsgebäude kommt, ist unklar. Sicher ist nur, dass noch nicht mal Übergangslösungen für Toiletten, die Schalterhalle, Kioske etc. beauftragt wurden.“ Sie befürchtet ein jahre- oder sogar jahrzehntelanges Provisorium am neuen Bahnhof Diebsteich.