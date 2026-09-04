Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Der Elbchaussee-Abschnitt auf Höhe Klopstockplatz wird erneut für den Verkehr gesperrt. Gleichzeitig verzögern sich die Arbeiten an der Max-Brauer-Allee.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Max-Brauer-Allee nach Einhub der neuen Sternbrücke doch deutlich länger gesperrt bleiben muss als ursprünglich geplant – nämlich bis Ende Oktober. Und auch die Stresemannstraße wird noch nicht vollständig befahrbar sein. Gleichzeitig wird die erst kürzlich wieder geöffnete Elbchaussee wieder gesperrt – auf unbestimmte Zeit.

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Ab Dienstag, 8. September, wird der Elbchaussee-Abschnitt zwischen Betty-Levi-Passage/Klopstockstraße und Hohenzollernring schon wieder für den Verkehr abgeriegelt.

Elbchaussee-Abschnitt wird wieder für Autos gesperrt

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Denn die Bauarbeiten an diesem Elbchaussee-Teilabschnitt sind noch nicht beendet: Die Rad- und Gehwege müssen noch finalisiert, die oberste Asphaltdeckschicht aufgetragen und die endgültigen Markierungen aufgemalt werden. Während der Sperrung bleiben die Grundstücke, Zufahrten und Rettungswege weiterhin erreichbar, teilt der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) mit.

Die seit eineinhalb Jahren andauernden Arbeiten waren Mitte Juli unterbrochen worden, als die Stresemannstraße und Max-Brauer-Allee teilweise wegen des Einhubs der neuen Sternbrücke gesperrt werden mussten. Die Elbchaussee sollte so als Umleitungsstrecke genutzt werden.

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Neue Sternbrücke wurde eingebaut – Straßenbau verzögert sich weiter

Die neue Sternbrücke wurde Ende Juli erfolgreich eingebaut, die S-Bahnen, Regios und ICE fahren bereits darüber. Doch der Straßenbau darunter verzögert sich: Erst verschob sich die Wiedereröffnung der Stresemannstraße auf den 7. September, dann auch nur mit einer Fahrspur pro Richtung. Auch die Freigabe der Max-Brauer-Allee soll nun erst am 20. Oktober erfolgen.

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Die neue Sternbrücke ist da: Der Koloss wurde erfolgreich an seinen Bestimmungsort gebracht. Florian Quandt

Aufgrund der „schwierigen Untergrundverhältnisse“ müsse deutlich mehr Boden ausgetauscht werden, hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt. Außerdem seien die Geh- und Radwege mehr beschädigt, als gedacht. Die Reparatur könne aus Sicherheitsgründen nur mit einer Vollsperrung passieren.

Die Elbchaussee steht als Umleitung dann allerdings nicht mehr zur Verfügung. Verkehrsteilnehmer können in beide Richtungen über Osdorfer Weg, Ebertallee und Reventlowstraße ausweichen.

Elbchaussee-Arbeiten dauern noch bis mindestens zum Jahr 2030

Wie lange die Restarbeiten in dem Elbchaussee-Abschnitt dauern, geht aus der Mitteilung des LSBG nicht hervor. Gleichzeitig haben vor vier Monaten bereits die Arbeiten auf dem nächsten Abschnitt zwischen Hohenzollernring und Parkstraße begonnen. Informationen zu Sperrungen und zur Verkehrsführung werden noch bekannt gegeben. Erst im Jahr 2030 soll die insgesamt 8,6 Kilometer lange Elbchaussee voraussichtlich komplett umgebaut und saniert sein.