Am Wochenende verwandelt sich St. Pauli wieder in eine bunte Partymeile. Was Besucher beim Schlagermove erwartet – und was dieses Jahr neu ist.

Der Schlagermove hat in Hamburg Tradition (Archivbild). picture alliance / Chris Emil Janßen

Glitzer, bunte Kostüme, Perücken und Plateauschuhe: Hamburg bereitet sich auf den Schlagermove vor. Am Wochenende werden nach Veranstalterangaben 300.000 bis 400.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Eines ist neu in diesem Jahr.

Höhepunkt der Kultveranstaltung ist die Parade mit rund 50 bunt geschmückten Musiktrucks durch St. Pauli, die am Samstag um 15 Uhr auf dem Heiligengeistfeld startet. Die Trucks rollen anschließend unter anderem über die Landungsbrücken, die Hafenstraße und die Reeperbahn zurück zum Startpunkt.

Schlagermove: Erstmals Konzert am Freitag

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Für Stimmung sorgen unter anderem die Schlagersänger Peter Orloff, Rosanna Rocci und Achim Petry. Bereits am Mittag beginnt auf dem Heiligengeistfeld eine kostenlose Truck-Party.

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Neu ist in diesem Jahr das Schlagermove Open Air heute Abend auf dem Heiligengeistfeld. „Wir haben das Abendprogramm komplett neu konzipiert“, sagt ein Sprecher des Veranstalters.

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Bei dem Konzert unter freiem Himmel treten ab 18.30 Uhr unter anderem DJ Vossi, Michael Holm, Mike Leon Grosch und Anna-Maria Zimmermann auf. Die offizielle Schlagermove Aftermove-Party am Samstag findet erstmals im Docks an der Reeperbahn statt. Dort legen ab 18 Uhr DJ Vossi und The Real DJ Maikel auf.

Wegen der Veranstaltung müssen sich Besucher und Anwohner vor allem auf St. Pauli auf Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen einstellen. Den Schlagermove gibt es seit 1997. (dpa/mp)