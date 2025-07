Schlagermove bringt den Kiez zum Beben – Tausende feiern auf St. Pauli

Bunte Hemden, Schlaghosen, Perücken und jede Menge „Hossa“: Am Samstag verwandelte sich St. Pauli wieder in die Hauptstadt des Schlagers. Punkt 15 Uhr setzte sich der Schlagermove mit seinem Konvoi aus 50 aufwendig geschmückten Musiktrucks in Bewegung und brachte den Kiez zum Beben – gefeiert von vielen tausend Feierwütigen.

Die Strecke führte vom Heiligengeistfeld über die Landungsbrücken und die Reeperbahn zurück zum Ausgangspunkt. Entlang der Route feierten, sangen und tanzten unzählige Schlagerfans – die Veranstalter rechneten erneut mit mehreren Hunderttausend Besucherinnen und Besuchern.

Für musikalische Stimmung auf den Trucks sorgten bekannte Namen wie G.G. Anderson, Kathy Kelly, Jay Kahn, Olaf Henning, Die JunX, Rosanna Rocci und Pascal Krieger.

Aftermove-Party mit Wolfgang-Petry-Double

Nach dem Umzug war die Party noch lange nicht vorbei: Auf dem Heiligengeistfeld stieg am späten Nachmittag die offizielle Aftermove-Party. DJ Vossi legte auf, außerdem wurden weitere Auftritte angekündigt – unter anderem von Jürgen Peter, Norman Langen und einem Wolfgang-Petry-Double.

Die Hochbahn Hamburg war mit zusätzlichem Personal an den Stationen St. Pauli, Landungsbrücken und Hauptbahnhof Süd im Einsatz. Die U3 fuhr im Nachtbetrieb mit Vollzügen. Der Schlagermove findet seit 1997 statt. (dpa/mp)