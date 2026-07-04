Mehr als 50 Musiktrucks rollen durch St. Pauli, Hunderttausende feiern teils in bunten 70er-Outfits. Auch Regen kann ihnen nichts anhaben.

Vom Regen ließen sich diese Teilnehmerinnen nicht die gute Laune verderben. Georg Wendt/dpa

Auch typisches Hamburger Schietwetter kann ihnen nichts anhaben: Mit Regenschirmen und durchsichtigen Regencapes über ihren bunten Outfits im Stil der 1970er Jahre haben Tausende in Hamburg am Samstag den Schlagermove gefeiert.

Am Nachmittag zogen rund 50 Trucks für eine Schlagerparade durch St. Pauli. Insgesamt wurden am Wochenende nach Veranstalterangaben hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet.

Schlagermove 2026: Vom Heiligengeistfeld über die Landungsbrücken und die Reeperbahn

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Die Schlagerparade startet auf dem Heiligengeistfeld und führt unter anderem über die Landungsbrücken, die Hafenstraße und die Reeperbahn zurück zum Ausgangspunkt. Auf den Trucks sollten unter anderem Peter Orloff, Rosanna Rocci, Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry auftreten.

Teilnehmer des Schlagermoves 2026 stehen mit Regenschirmen und Regencapes auf der Helgoländer Allee. Georg Wendt/dpa Drei Frauen sitzen mit Regencapes am Rande des Umzugs. Georg Wendt Ein Truck fährt beim Schlagermove an den Landungsbrücken vorbei. Georg Wendt Polizisten begleiten den Schlagermove 2026 auf der Helgoländer Allee. Bei dem Umzug durch St.Pauli sind 50 rollende Musikbühnen dabei. Georg Wendt Die Musiker Achim Petry (2.v.l), Joelina Drews (M) und Lucas Cordalis (r) standen beim Schlagermove-Umzug 2026 auf einem Truck. Georg Wendt Trotz Regen wurde in diesem Jahr wieder ausgiebig gefeiert, es wurden auch zahlreiche bunte Fotos geschossen. Georg Wendt Auch die Regenschirme beim Schlagermove waren bunt. Georg Wendt

Rund 300 Sanitäterinnen und Sanitäter sind nach Angaben des Veranstalters auf dem Heiligengeistfeld und entlang der Umzugsstrecke im Einsatz.

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Wer sich bedrängt oder unsicher fühlt, kann sich mit dem Codewort „Habt ihr Softeis?” an die Einsatzkräfte wenden und erhält Unterstützung. (dpa/mp)