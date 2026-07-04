Hamburg
Schlagermove 2026: Weine nicht, wenn der Regen fällt – feiere lieber!
Mehr als 50 Musiktrucks rollen durch St. Pauli, Hunderttausende feiern teils in bunten 70er-Outfits. Auch Regen kann ihnen nichts anhaben.
Auch typisches Hamburger Schietwetter kann ihnen nichts anhaben: Mit Regenschirmen und durchsichtigen Regencapes über ihren bunten Outfits im Stil der 1970er Jahre haben Tausende in Hamburg am Samstag den Schlagermove gefeiert.
Am Nachmittag zogen rund 50 Trucks für eine Schlagerparade durch St. Pauli. Insgesamt wurden am Wochenende nach Veranstalterangaben hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet.
Schlagermove 2026: Vom Heiligengeistfeld über die Landungsbrücken und die Reeperbahn
Die Schlagerparade startet auf dem Heiligengeistfeld und führt unter anderem über die Landungsbrücken, die Hafenstraße und die Reeperbahn zurück zum Ausgangspunkt. Auf den Trucks sollten unter anderem Peter Orloff, Rosanna Rocci, Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry auftreten.
Rund 300 Sanitäterinnen und Sanitäter sind nach Angaben des Veranstalters auf dem Heiligengeistfeld und entlang der Umzugsstrecke im Einsatz.
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