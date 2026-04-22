Mehr als 50 Jahre warten die Menschen in Osdorf und Lurup schon auf eine Bahn-Anbindung. Und obwohl der Senat die Stadtteile jetzt mit der neuen U-Bahn-Linie U5 anbinden will, wird es doch noch viele Jahre dauern, bis ein Zug dorthin fährt. Als Zwischenlösung hatte die Verkehrsbehörde auch seit fast vier Jahren ein sogenanntes Hochleistungsbussystem nach französischem Vorbild untersucht – und ist jetzt zu einem Urteil gekommen. Die Linke spricht von einem „Schlag ins Gesicht“.





