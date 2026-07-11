Ein 79-Jähriger starb nach einer Schlägerei, die Mordkommission sucht den flüchtigen Täter.

Ein Streit in einer Gaststätte in Eidelstedt ist am Freitagabend eskaliert: Ein 79-Jähriger wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb. Die Polizei sucht nun nach Zeugen – und dem unbekannten Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach zwischen dem 79-Jährigen und dem Unbekannten gegen 20.55 Uhr in einem Lokal an der Nebenbahnstraße ein Streit aus. Dann kam es vor der Gaststätte zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern.

Dabei stürzte der 79-Jährige und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete danach über die Holsteiner Chaussee in Richtung Wiebischenkamp.

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Opfer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus

Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Dort starb der Mann kurze Zeit später.

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Mehrere Funkstreifenwagen fahndeten umgehend nach dem Flüchtigen. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen jedoch nicht festnehmen. Der Mordkommission übernahm noch am Abend die Ermittlungen.

Polizei veröffentlicht Beschreibung des Gesuchten

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Der gesuchte Mann soll etwa 30 Jahre alt sein, eine schlanke Statur und eine „südländische“ Erscheinung haben. Er hat kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine knielange schwarze Hose, ein dunkles T-Shirt und schwarze Schuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder andere Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)