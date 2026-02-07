mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Hochhaus von außen

Das SAGA-Hochhaus am Öjendorfer Weg: Dort wohnen insgesamt 144 Parteien auf 15 Stockwerken. Foto: Florian Quandt

  • Billstedt

paidSchimmel, Fäkalien, Müll & Drogenpartys: Das Horror-Hochhaus von Billstedt

kommentar icon
arrow down

Schimmel, Feuchtigkeit, kaputte Fahrstühle, Fäkalien und Drogenpartys im Treppenhaus: Die Mieter am Öjendorfer Weg 58 sind Kummer wahrlich gewohnt. Schon vor mehr als drei Jahren berichtete die MOPO über die horrenden Zustände in dem Billstedter Hochhaus, doch viel verändert scheint sich nichts zu haben – im Gegenteil. Viele Bewohner sind wütend, zynisch und frustriert. Von ihrem Vermieter, der städtischen SAGA, fühlen sie sich im Stich gelassen. „Denen ist das einfach egal!“, sagt ein Mieter. Das Wohnungsunternehmen widerspricht vehement.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test