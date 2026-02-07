Schimmel, Feuchtigkeit, kaputte Fahrstühle, Fäkalien und Drogenpartys im Treppenhaus: Die Mieter am Öjendorfer Weg 58 sind Kummer wahrlich gewohnt. Schon vor mehr als drei Jahren berichtete die MOPO über die horrenden Zustände in dem Billstedter Hochhaus, doch viel verändert scheint sich nichts zu haben – im Gegenteil. Viele Bewohner sind wütend, zynisch und frustriert. Von ihrem Vermieter, der städtischen SAGA, fühlen sie sich im Stich gelassen. „Denen ist das einfach egal!“, sagt ein Mieter. Das Wohnungsunternehmen widerspricht vehement.





