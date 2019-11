Schilleroper: Ultimatum läuft ab – Stadt steht mit „Zwangsmaßnahmen“ bereit

St. Pauli -

Der Streit um die denkmalgeschützte Schilleroper geht in die nächste Runde. Am Mittwoch läuft ein Ultimatum der Stadt ab, dass von der Eigentümerin ein Konzept zur Sicherung des maroden Gebäudes verlangt. Liefert die Eigentümerin nicht ab, will die Stadt eingreifen.

In einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Links-Fraktion heißt es, dass die Stadt nach Ablauf der offiziellen Frist noch eine letzte Frist setzen werde, bevor sie Zwangsmaßnahmen zur Sicherung des ehemaligen Zirkus-Theaters einleiten werde.

Erst Zirkus, dann Theater, jetzt gammelt das historische Gebäude vor sich hin. Schimkus Foto:

Linke: „Senat lässt Eigentümerin auf Zeit spielen“

Ein Konzept, das marode Gebäude ausreichend zu sichern, sei der Schilleroper GmbH bereits im September vorgelegt worden. „Der Senat lässt die Eigentümerin auf Zeit spielen, während die Schilleroper weiter verfällt“, sagte Heike Sudmann von der Links-Fraktion.

Bereits 2018 forderte die Stadt die Eigentümerin auf, das Dach zu sanieren. Dies müsse wegen der Witterungsbedingungen noch vor dem Winter geschehen. 2006 wurde ein Teil des ehemaligen Zirkus-Theaters letztmalig geschlossen, seit dem verfällt das Gebäude in der Straße „Bei der Schilleroper“