Schillernder Investor anscheinend pleite: Tomislav Karajica meldet Insolvenz an

Er galt als Macher mit großen Visionen, investierte in Immobilien, Sport und Prestige-Projekte. Jetzt steckt Tomislav Karajica selbst in der Krise: Der Hamburger Investor musste Privatinsolvenz anmelden.

Der Name Tomislav Karajica steht in Hamburg seit Jahren für große Pläne und spektakuläre Projekte. Der 48-Jährige war treibende Kraft hinter der Wiedereröffnung des Fernsehturms, prägte mit seinen Firmen die Immobilienentwicklung in der Stadt und investierte in Sportvereine. Nun aber ist klar: Karajica selbst ist zahlungsunfähig, wie das „Abendblatt“ zuerst berichtete. Das Amtsgericht hat ein Privatinsolvenzverfahren eröffnet.

Kartenhaus fiel bereits vergangenes Jahr zusammen

Schon im vergangenen Jahr waren mehrere Gesellschaften seines Firmengeflechts zusammengebrochen, darunter Teile der Imvest-Gruppe. Dieses Mal betrifft es jedoch nicht nur einzelne Unternehmen, sondern Karajicas persönliches Vermögen. Damit sind nicht nur Konten und Immobilien betroffen, sondern auch seine zahlreichen Beteiligungen.

Für Hamburg stellt sich nun die Frage, was das für laufende Projekte bedeutet. Bauvorhaben in Hamburg, Kiel und Osnabrück stehen auf dem Prüfstand. Laut Abendblatt betonte die Imvest-Gruppe zwar, man wolle Baustellen fertigstellen – doch ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Auch bei Vorzeigeprojekten wie dem Elbdome oder dem Fernsehturm ist offen, welche Rolle Karajica künftig noch spielen wird.

Der Unternehmer selbst schweigt zu seiner Pleite. In der Vergangenheit zeigte er sich gern als Visionär, der groß dachte und das Stadtbild prägen wollte. Jetzt droht sein Image vom „schillernden Investor“ zum Symbol für gescheiterte Träume zu werden. (apa)