Eine kuriose Tempo-30-Beschilderung an der Max-Brauer-Allee sorgt für Irritationen. Die Innenbehörde hat inzwischen einen Fehler eingeräumt.

Vor dem Gymnasium Allee wurde Tempo 30 ausgewiesen – doch nur wenige Meter weiter steht bereits das nächste Tempo-30-Schild mit einer widersprüchlichen Zeitangabe. Annalena Barnickel

Verwirrung in Altona: Zwei direkt hintereinander aufgestellte Tempo-30-Schilder mit unterschiedlichen Zeitangaben sorgen für Rätselraten bei Autofahrern. Auf Nachfrage gibt die Behörde den Fauxpas zu. Gleichzeitig argumentierte die Polizei, dass überhaupt kein Fehler vorliegen würde. Wie konnte das passieren – und vor allem: Wie geht es jetzt weiter?

Es wirkt wie ein Schildbürgerstreich an der Max-Brauer-Allee: Kurz vor dem Gymnasium Allee, in Fahrtrichtung Altona, sehen Autofahrer die Aufforderung, auf den folgenden 200 Metern zwischen 6 und 22 Uhr nur 30 Kilometer pro Stunde zu fahren. Zum Schutz der Schüler.

Tempo-30-Verwirrung in Altona: Welches Verkehrsschild gilt?

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Doch nur etwa 20 bis 30 Meter später folgt das nächste Schild: ebenfalls Tempo 30, allerdings nur zwischen 22 und 6 Uhr – aus Lärmschutzgründen. Gilt nach diesem Schild tagsüber also wieder Tempo 50, obwohl die Schulstrecke noch längst nicht zu Ende ist? Bei den Autofahrern raucht der Kopf. „Das führt teilweise zu Chaos, gefährlichen Drängel-Manövern und totaler Verwirrung im Berufsverkehr“, berichtet ein Leser der MOPO. Er spricht von einem „Schilderpfusch“.





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Er hatte sich selbst bereits an die Polizei gewandt. Die Verkehrsdirektion antwortete ihm in einem Brief ausführlich, dass die Beschilderung keineswegs widersprüchlich sei.

Polizei erklärte die Bedeutung der zwei aufgestellten Tempo-30-Schilder

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Einfach ausgedrückt sei das Lärmschutz-Schild tagsüber quasi rechtlich unsichtbar, es gelte damit das Tempo-30-Schild für die Schule. „Die beiden Verkehrszeichen ergänzen sich somit hinsichtlich ihrer zeitlichen Geltungsbereiche“, heißt es.





Demnach gilt an Werktagen zwischen 6 und 22 Uhr Tempo 30 wegen der Schule und in der Nacht Tempo 30 wegen des Lärmschutzes – und an Sonn- und Feiertagen tagsüber Tempo 50. Alles klar?

„Dass Autofahrer und Busfahrer im fließenden Verkehr im Vorbeifahren diese komplizierte logische Denksportaufgabe lösen und Schilder im Geiste wegfiltern müssen, hält die Behörde offenbar für völlig praxistauglich“, empört sich der Leser. „Das widerspricht komplett dem Bestimmtheitsgebot, nach dem Schilder auf den ersten Blick eindeutig sein müssen.“

Innenbehörde spricht von einer „fehlerhaften Beschilderung“

Als die MOPO wegen der Schilder nachfragt, spricht die Innenbehörde dann plötzlich doch von einer „fehlerhaften Beschilderung“ aufgrund „zweier unterschiedlicher Tempo-30-Regelungen in benachbarten Abschnitten“.

„Bei der praktischen Umsetzung dieser unterschiedlichen verkehrsbehördlichen Anordnungen kam es zu einer fehlerhaften Aufstellung der Verkehrszeichen, sodass die Beschilderung nicht die beabsichtigte rechtliche Wirkung entfalten konnte“, erklärt eine Sprecherin. „Dies wird zeitnah vom Bezirk Altona korrigiert.“

Künftig soll auf dem gesamten 200 Meter langen Abschnitt vor der Schule rund um die Uhr Tempo 30 gelten. Im anderen Abschnitt gilt Tempo 30 weiterhin nur nachts. Am Ende war die Beschilderung wohl doch nicht so eindeutig, wie die Verkehrsdirektion zunächst behauptet hatte.