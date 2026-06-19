Ein Verkehrsschild auf der Waitzstraße in Othmarschen sorgte für Verwunderung: Warum werden Fußgänger wegen einer S-Bahn-Brückensperrung bis an das andere Ende der Stadt umgeleitet?

Kurioser Fehler: Ein Verkehrsschild an der Waitzstraße in Flottbek hielt dazu an, eine Umleitung über die Hammer Straße in Wandsbek zu nutzen. Screenshot Instagram

Wer kürzlich auf der Waitzstraße an der Grenze zwischen Othmarschen und Groß Flottbek flanieren ging, konnte wegen einer Sperrung der S-Bahn-Brücke Parkstraße auf Abwege geraten: Ein Schild empfahl die Umleitung über den S-Bahn-Tunnel an der Hammerstraße. Diese Straße liegt aber in… Wandsbek! „Witz des Tages“ juxten die Anlieger.

Auf dem Instagram-Account der Waitzstraße ist das Foto des Umleitungsschildes zu sehen. Darunter steht: „Wir in Othmarschen/Flottbek sind ja einiges gewohnt – aber dieses Schild sorgt doch für leichte Verwirrung.“ Warum die Umleitung in der Waitzstraße für Verwirrung und Belustigung sorgt, zeigt spätestens ein Blick auf die Karte.

Sechsstündige Umleitung von der Waitzstraße über Hamm

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Denn die Umleitung hat einen Haken: „Die Hammerstraße liegt in Wandsbek bzw. Hamm und nicht gerade um die Ecke von Othmarschen“, heißt es in dem Beitrag weiter.

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Hielte man sich stoisch an Google Maps, müsste man also mit einem ziemlich langen Umweg Vorlieb nehmen. Denn von der Waitzstraße zur Hammer Straße sind es gut drei Stunden Fußmarsch. So müsste man für die gesamte Umleitung mindestens sechs Stunden einplanen!

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Lange Umleitung: Fehler oder Scherz?

Offensichtlich handelt es sich bei dem Schild um einen kleinen Druckfehler. „Gemeint ist natürlich die Hammerichstraße bei uns vor Ort“, heißt es auf Instagram. „Ein paar Buchstaben machen eben manchmal einen großen Unterschied!“

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Oder wollte sich vielleicht doch jemand einen Scherz erlauben? „Vielleicht wurde das Schild von jemandem erstellt, der dachte: ‚Wird schon keiner merken‘“, wird in dem Instagram-Beitrag spekuliert. Eine Kommentatorin vermutet etwas anderes: Sie schiebt die Schuld auf einen mutmaßlichen Praktikanten, der falsch gegoogelt haben könnte, anstatt zu denken...

Das Umleitungsschild auf der Waitzstraße wurde schnell korrigiert. Stephanie Lamprecht

Eine Sprecherin der Hamburger Energiewerke hat auf Anfrage bestätigt, dass es sich bei dem Schild um einen „Tippfehler“ handelt. Inzwischen steht der korrekte Straßenname auf dem Schild.