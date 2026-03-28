Schiffe hängen fest: Tui muss Kreuzfahrten streichen

Weil mehrere Schiffe wegen des Iran-Kriegs im Persischen Golf festliegen, streicht TUI Cruises geplante Kreuzfahrten. Diese Reisen sind (bisher) betroffen.

Der Iran-Krieg beeinträchtigt auch Reisen jenseits der Konfliktregionen. TUI Cruises streicht mehrere Kreuzfahrten, weil die „Mein Schiff 4“ und die „Mein Schiff 5“ nach Angaben des Unternehmens weiter im Persischen Golf festliegen.

Tui ist mit dem Auswärtigen Amt in Kontakt

Betroffen sind die Reisen der „Mein Schiff 4“ mit Reisebeginn bis einschließlich 11. April 2026, sowie die Reisen der Mein „Schiff 5“ mit Reisebeginn bis einschließlich 24. April 2026. Die betroffenen Passagiere seien informiert worden. Hamburg-Passagiere sind nicht von den Ausfällen betroffen: Keine der Reisen sollte von Hamburg aus in See stechen.

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Das Unternehmen gibt an, in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen in engem Kontakt zu stehen. Namentlich mit dem Auswärtigen Amt, den verantwortlichen Botschaften, internationalen Sicherheitsexperten und den Sicherheitsteams der Muttergesellschaften – TUI und Royal Caribbean. Die Lage würde fortlaufend bewertet und Szenarien für die Eingliederung in den regulären Fahrplan abgeleitet.

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Entscheidungen würden auf Grundlage aktueller behördlicher Empfehlungen getroffen, die Sicherheit der betroffenen Crews stehe derzeit an oberster Stelle. (dpa/mp)